Stiri pe aceeasi tema

- Studiu AFOR Peste 55% considera ca Internetul ar trebui sa acopere, in orice localitate, cel puțin nevoile de conectivitate video pentru școala online 56% dintre romani s-ar reloca in regim work-from-home in localitați mici sau in mediul rural, daca ar avea un pachet minim garantat de conectivitate…

- In luna iunie 2021 volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut fata de luna precedenta ca serie bruta cu 3,2%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a scazut cu 0,1%, potrivit INS. ▪…

- Profitul generat de intregul domeniu al serviciilor de consultanta a depasit anul trecut 3,3 miliarde de lei, fiind in crestere cu 22% fata de anul 2019 (2,7 miliarde de lei) si superior celui inregistrat in anul 2018 - 2,68 miliarde de lei, arata o analiza Termene.ro. Totodata, si indicatorul…

- Studiu IBM In timp ce pandemia a dus la mai multa ingeniozitate in ceea ce privește conectarea, tehnologiile Edge și 5G sunt considerate esențiale pentru creșterea business-ului de un numar tot mai mare de lideri ai domeniului telecomunicațiilor. 74% dintre directorii celor mai performante companiii…

- Studiu Reveal Marketing Research Un nou studiu național realizat de Reveal Marketing Research a analizat gradul de satisfacție al romanilor privind locuința in care traiesc. Casele noastre sunt o extensie a ceea ce suntem: ceea ce facem in interiorul zidurilor locuințelor noastre ne modeleaza starea…

- Cele mai mari 5 companii și grupuri de companii, afaceri cumulate de peste 7,5 mil. euro; REI Grup și-a imbunatațit marja profitabilitații, la 73% pentru REI Finance Advisors și 63% pentru REI International Consulting; Piața de consultanța, afectata de incertitudinile ce vizeaza proiectele depuse prin…

- Creditarea a avansat in aprilie 2021, la nivel de sold, cu 8,3%, pana la 293 miliarde de lei, inregistrand cea mai mare viteza de crestere de la debutul crizei de sanatate, a declarat, marti, Gabriela Folcut, director executiv al Asociatiei Romane a Bancilor. Aceasta a mentionat faptul…

- Volumul total al primelor brute subscrise a crescut in primele trei luni cu aproximativ 10%, susținut de o evoluție pozitiva pe liniile de Asigurari de Sanatate și Asigurari Auto; Profitul brut, conform standardelor de raportare IFRS in scop de consolidare, a fost de peste 13 milioane lei; Valoarea…