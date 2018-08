Neti Sandu a fost casatorita o singura data, in tinerețe, insa mariajul a durat doar doi ani. Nu s-a lasat invinsa și a iubit din nou crezand ca este vorba despre marea iubire, dar nici de aceasta data nu a fost așa.

"M-am maritat și a durat doi ani. Cred ca aveam 24 de ani. Nu era un coleg de facultate, era un prieten. N-a ținut pentru ca eram foarte diferiți. Dupa aceea am avut o relatie de 10 ani pana cand am ajuns la Pro TV. Și a plecat. El. Eu nu am spus nimic. Am zis ca omul e liber sa faca ce vrea. Important era cum ma descurcam eu dupa aia. A fost infiorator de greu, nu greu",…