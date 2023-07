Netflix vrea să transforme reclamele pe care le difuzează în campanii cu mai multe episoade O astfel de strategie le ofera agentilor de publicitate si o viziune pe termen lung. Acestia se pot gandi la campanii publicitare sofisticate si diferite. Un sef al departamentului de publicitate de la Netflix a declarat pentru FT ca „marcile sunt extrem de entuziasmate de ideea de a fi asociate cu continutul Netflix si acum incep sa aiba in vedere o inovatie mult mai mare in jurul acestor noi formate, cu parteneriate mai strategice”. De la lansarea ofertei „Essential”, Microsoft a gestionat publicitatea pe Netflix. Rolul Microsoft este de a proiecta si gestiona platforma pentru agentii de publicitate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

