- Netflix a anuntat ca va reduce cu 25% traficul din Europa, pentru a pastra o buna functionare a infrastructurii de internet. Compania a decis sa dea curs cererii formulate de Comisia Europeana, care a cerut ca platformele de streaming sa limiteze traficul pe internet.

- Disney+, unul dintre cele mai noi servicii de streaming video, va debarca in Europa pe 24 martie, cu o saptamana mai devreme decat data anunțata anul trecut. Deși nu are experiența celor de la Netflix, HBO sau Amazon, Disney are avantajul unui... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.