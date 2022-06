Stiri pe aceeasi tema

- Incep filmarile pentru sezonul 2 din Squid Game Squid Game a fost in 2021 cel mai urmarit serial al anului pe Netflix. Producția coreeana spune povestea unor jucatori care accepta sa intre intr-un joc al morții. Iși joaca propriile vieți pentru șansa de caștiga 38.5 milioane de dolari. Total neașteptat,…

- „MasterChef” 2022, la PRO TV. Dupa o lunga așteptare, show-ul culinar, care a inceput pe 12 ianuarie, se incheie in aceasta seara, 2 iunie. Jurații, dar și concurenții au demonstrat multe pe parcursul acestui sezon.UPDATE 3 iunie: „MasterChef Romania” 2022 a ajuns la final. Emisiunea culinara de la…

- Marele premiu la Loto 6/49, in valoare de peste 1,71 milioane de euro, a fost castigat joi seara, cu un bilet care a costat 18,5 lei. Loteria Romana a anuntat ca la tragerea Loto 6/49 din 2 iunie s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 8.496.320,80 lei (peste 1,71 milioane de euro). Biletul…

- Dupa o perioada lunga de hibernare, TVR, constructorul britanic cunoscut pentru modele ca Tuscan, Griffith și Sagaris, a revenit la lumina reflectoarelor in 2017. In acel an, compania condusa de Les Edgar, a prezentat noul model Griffith, care anunța revenirea spectaculoasa a marcii. Din pacate, din…

- Au inceput filmarile pentru sezonul 4 al serialului You Au inceput filmarile pentru sezonul 4 al serialului You. Vestea a fost anunțata chiar de Netflix. Imaginea il prezinta pe Penn Badgley, cu barba și parul ceva mai lung decat in sezoanele anterioare. Este fotografiat de la spate și sta pe scaunul…

- Netflix a inceput filmarile la un serial documentar despre Turul ciclist al Frantei 2022, asemanator cu cel consacrat Formulei 1 ("Drive to Survive"), au anuntat joi platforma americana si organizatorul Marii Bucle, ASO, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Loteria Romana anunța ca la tragerea loto de duminica, 27 martie, a fost caștigat premiul cel mare la Loto 6/49, in valoare de aproximativ 3 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat la agenția 74-097 din Bucuresti, sectorul 4, și a fost completat cu o varianta simpla la Loto 6/49 si o varianta…