Netflix va fi gratis? S-ar putea lansa un abonament cu multe reclame! Netflix va fi gratis? S-ar putea lansa un abonament cu multe reclame! Netflix a inregistrat o incetinire semnificativa a creșterii la sfarșitul anului 2021, dar a reușit sa-și redreseze situația odata cu lansarea unui abonament cu publicitate in valoare de 5,99 euro in Franța, comparativ cu 13,49 euro pentru abonamentul standard, fara publicitate. Aceasta oferta a atras deja 40 de milioane de abonați noi, conform codirectorului general al Netflix. Un abonament 100% gratuit, susținut exclusiv din publicitate, ar putea aduce o creștere și mai mare a numarului de utilizatori și a veniturilor companiei.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

