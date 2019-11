Netflix va exploata unul dintre cele mai vechi cinematografe din New York

Stiri pe aceeasi tema

- Netflix a decis sa inchirieze cinematograful iconic din New York – Paris Theatre – unde vor rula cele mai cunoscute dintre producții sale. Cinematograful inaugurat in 1948 fusese inchis in luna august. Acordul a fost incheiat pe o durata de zece ani, potrivit Deadline. Este pentru prima data cand gigantul…

- Producția BBC "McMafia" a obținut premiul pentru cel mai bun serial drama la cea de-a 47-a ediție a galei International Emmy, care a avut loc luni noapte, la Hotelul Hilton din New York, potrivit Variety, scrie Mediafax.La aceeași gala, producția australiana "Safe Harbour" a primit premiul…

- Apartamentul se afla la etajul 59 al hotelului Park Hyatt din New York, iar cei care iși permit sa se cazeze in el au parte de o priveliște spectaculoasa asupra parcului Central Park și asupra zgarie-norilor din Manhattan.

- Netflix a anuntat ca incepand cu 1 decembrie 2019 (2 decembrie in Romania) serviciul de streaming va deveni inaccesibil pe mai multe dispozitive electronice, inclusiv pe unele televizoare smart de la Samsung.

- În vremurile predigitale, agențiile de publicitate erau conduse de directori de creație încrezatori și aroganți, rasfațați cu contracte opulente de la clienți și care uneori concepeau campanii care trasau agenda culturala și captivau publicul. Aproape fiecare termen al ecuației s-a schimbat.…

- O comedie care te pune pe ganduri, cu dialoguri amuzante și situații absurde din care nimeni nu pare sa scape cu fața curata! ”Central Park”, comedia lui Woody Allen, va fi jucata marți, 5 noiembrie 2019, la ora 19:00, la Centrul Cultural ”Dragan Muntean” Deva. Subiectul este vechi…

- Lisa Batitto cheltuie 277 de dolari pe luna pe trei abonamente la servicii de inchiriere de haine, dintre care unul este la New York & Company, un lant cu sute de magazine in SUA. Lisa Batitto sustine ca este vorba de o suma mai mica decat cheltuia inainte pentru a cumpara haine. "Inca mai am…

- Platforma de streaming Netflix a confirmat marti ca pregateste un film in care vor juca tanara actrita Millie Bobby Brown, devenita celebra datorita rolului sau din serialul 'Stranger Things', si sora sa mai mare, Paige Brown, relateaza EFE. Filmul se va numi 'A Time Lost'…