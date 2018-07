Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul companiilor mari este clar cine sunt milionarii: executivii de top si cercetatorii cu doctorate, insa in cadrul companiei Sunny Optical Technology Group din China, muncitorii din fabrici, oamenii de la curatenie si angajatii din cafeneaua companiei sunt printre cei care s-au imbogatit…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, se asteapta la o scadere a profitului la 1,25 - 1,35 miliarde de euro, in anul fiscal care se va incheia la 31 martie 2019, din cauza pretului mai ridicat al titeiului. Operatorul low-cost estimează totuși o creştere de 7% a…

- Celebrul prezentator Mircea Badea si-a anulat abonamentul la Netflix dupa ce firma a postat pe Facebook un mesaj ironic la adresa premierului Viorica Dancila. "Orice om ii place sa se uite și el la un serial pe Netflix”, este mesajul postat pe reteaua de socializare de administratorul paginii.…

- Asocierea cu acest gigant international, care are spitale in multe tari din lume, inclusiv in Suedia si Marea Britanie, va duce la dezvoltarea si mai rapida a Spitalului Clinic Pelican Oradea, dar si la multiplicarea lui in tara. Dr. Ovidiu Gogu Cacuci, unul dintre actionarii spitalului,…

- Tehnologia HDR incepe sa fie din ce in ce mai prezenta pe multe dintre serviciile de streaming video si pe multe dintre dispozitivele mobile, insa suportul pentru aceasta nu este inca atat de raspandit. Google, Netflix si alte companii activeaza aceasta functie pe rand, in functie de dispozitiv, iar…

- Razer va oferi un update la Razer Phone, actualizând sistemul de operare la versiunea Android Oreo 8.1. Actualizarea OTA se va efectua în valuri de-a lungul urmatoarelor saptamâni pentru toți utilizatorii Razer Phone, începând de azi. Utilizatorii pot vedea daca actualizarea…

- Romanele lui Isaac Asimov din seria "Fundatia" despre prabusirea si renasterea unui imperiu galactic vor fi ecranizate de Apple Inc intr-un serial de televiziune, a declarat marti un purtator de cuvant al companiei, citat de Reuters. Acest serial este cel mai recent pas pe care fabricantul de…