Stiri pe aceeasi tema

- Emisfera nordica incepe luni o noua saptamina de canicula, in Europa fiind așteptate temperaturi de peste 40°C in Italia și fiind emise avertizari de canicula in Spania, in timp ce incendii devastatoare continua sa faca ravagii in Canada și California. Temperaturi de pina la 48°C sint așteptate la inceputul…

- Premierul Ciolacu spune ca, la o populație lucrativa de doar 6 milioane de oameni, au fost inregistrate, doar anul trecut, 8,1 milioane de concedii medicale. ”Am aflat si eu in sedinta de guvern, aveam anumite semnale si astept un raport de la presedinta CNAS… Anul trecut au fost 8,1 milioane de concedii…

- Știm deja ca informațiile pe care le furnizam in mod voluntar pe internet sunt o marfa care poate fi cumparata și vanduta celui care liciteaza cel mai mult in scopuri comerciale. Iata ce dezvaluie cel mai nou raport al Serviciilor Naționale de Informații din SUA in acest sens. Potrivit unui nou raport…

- Inscrierile zilnice pe Netflix au crescut in Statele Unite, in primele zile dupa intrarea in vigoare a masurilor luate de gigantul de streaming impotriva partajarii parolelor pe 23 mai, au aratat datele firmei de cercetare Antenna, scrie Reuters, citat de news.ro.Cautand noi modalitati de a castiga…

- Primaria Timișoara a anunțat ca da in judecata o firma deținuta de frații Emil și Marius Cristescu (considerați cei mai bogați banațeni), pentru recuperarea unei sume de peste 11 milioane de lei, reprezentand lipsa de folosința a unui teren din centrul Timișoarei.

- A trecut mai bine de un an si jumatate de cand ministrul Muncii sustine ca lucreaza la noul sistem de pensii. Pana acum insa, ministrul nu a livrat nimic concret. Doar vorbe si promisiuni de mai bine. A trecut mai bine de un an si jumatate de cand ministrul Muncii sustine ca lucreaza la noul sistem…

- Ultranationalistul Sinan Ogan a anuntat luni ca il va sustine pe presedintele in exercitiu, Recep Tayyip Erdogan, candidat la propria succesiune, in al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Turcia, preconizat sa se desfasoare duminica, potrivit France Presse. 'Noi il vom sustine pe Recep Tayyip…

- Liderii companiei i-au indemnat pe angajati sa fie judiciosi cu cheltuielile lor, inclusiv in ceea ce priveste angajarile, dar au spus ca nu va exista nicio inghetare a angajarilor sau concedieri suplimentare, potrivit articolului. Netflix a refuzat sa comenteze. Actiunile companiei au scazut cu aproape…