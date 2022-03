Stiri pe aceeasi tema

- TikTok și-a suspendat majoritatea serviciilor in Rusia duminica (6 martie), in timp ce guvernul incearca sa controleze ceea ce oamenii și instituțiile media pot spune despre razboiul Rusiei in Ucraina. TikTok a spus ca utilizatorii ruși ai popularei aplicații de social media nu vor mai putea posta videoclipuri…

- TikTok a anunțat, duminica ca suspenda transmisiile in direct și conținutul video, dupa ce Vladimir Putin a semnat legea cenzurii. Rețeaua spune ca nu poate garanta ca se poate respecta legea data de administrația de la Kremlin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Agentia rusa pentru supravegherea comunicatiilor, Roskomnadzor, a ordonat vineri blocarea Facebook pe teritoriul tarii, acuzand reteaua sociala de „discriminarea” mass-media ruse. „A fost luata decizia...

- Rusia „taie” accesul la Facebook pe teritoriul țarii: Moscova acuza Meta ca a incalcat „drepturi fundamentale ale omului” Rusia „taie” accesul la Facebook pe teritoriul țarii: Moscova acuza Meta ca a incalcat „drepturi fundamentale ale omului” Autoritatea de reglementare a mass-media din Rusia, Roskmnadzor,…

- Accesul la reteaua de socializare Facebook a fost limitat vineri in Rusia de organismul rus de reglementare in domeniu, care a acuzat-o ca cenzureaza mass-media ruse si ca incalca drepturile cetatenilor rusi, in contextul actualului conflict armat din Ucraina, transmite AFP, citat de Agerpres.

- Dupa ce Rusia a lansat primele atacuri asupra Ucrainei, Klaus Iohannis a avut facut primele declarații oficiale in care explica poziția Romaniei in cadrul razboiului. Președintele țarii a condamnat „in numele Romaniei” atacul armat al Rusiei impotriva țarii vecine.

- Frank-Walter Steinmeier a fost reales duminica fara surprize pentru un nou mandat de cinci ani. In discursul rostit cu acest prilej, Steinmeier a denunțat in termeni severi „responsabilitatea” Moscovei in actuala criza dintre Rusia și Ucraina. „Ii cer președintelui Putin: desfaceți nodul de la gatul…

- Croația iși va retrage toate trupele din forțele NATO din estul Europei in cazul unui conflict intre Rusia și Ucraina, a declarat marți președintele Zoran Milanovic, la televiziune. „In calitate de comandant, am urmarit indeaproape declarațiile care indicau ca NATO – nu o țara, nici Statele Unite –…