Netflix refuză propaganda de stat din Rusia. Platforma, dispusă chiar să încalce legea Platforma de streaming Netflix a informat luni ca nu va respecta noua lege a audiovizualului din Rusia, care o obliga sa includa aproape 20 de canale publice pentru a putea opera in aceasta tara. Legislatia, a carei intrare in vigoare era prevazuta pentru 1 martie, obliga Netflix si alte servicii audiovizuale sa emita continuturi ale […] The post Netflix refuza propaganda de stat din Rusia. Platforma, dispusa chiar sa incalce legea first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

