Netflix reduce traficul european cu 25% din cauza coronavirusului. Cum va afecta acest lucru utilizatorii

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana avertizeaza ca cererea privind capacitatea de conectare pe internet a crescut, fie ca este vorba despre munca la distanța, procesul de invațare online sau divertisment. Acest lucru nu este unul bun, deoarece ar putea pune presiune asupra rețelelor, mai transmite instituția."Se recomanda…

- Oficialii europeni se tem ca reteaua ar putea colapsa sub presiunea traficului la care este supusa. Cu milioane de oameni izolati si plictisiti, traficul pe platformele de streaming a crescut considerabil. CNN scrie ca UE cere renuntarea temporara la emisia HD pentru reducerea consumului. „Pentru a…

- ​Comisarul european pentru piața interna, Thierry Breton, a facut joi apel la responsabilitatea serviciilor de streaming, a operatorilor și a utilizatorilor pentru prevenirea congestionarii rețelelor și asigurarea continuitații accesului la internet. Ca urmare a masurilor de distanțare sociala instituite…

- Comisia Europeana face apel la serviciile de streaming, operatori și utilizatori pentru a preveni congestionarea rețelei și discuta problema cu autoritațile europene de reglementare. Ca urmare a masurilor de distanțare sociala instituite in intreaga Europa pentru combaterea pandemiei de COVID-19, cererea…

- Bilanțul deceselor din cauza coronavirusului a ajuns la 7.178 de persoane la nivel mondial. Numarul cazurilor de bolnavi infectati cu coronavirus se ridica la 183.805, iar 79.911 de oameni s-au vindecat. Comisia Europeana va introduce restricții temporare asupra calatoriilor neesențiale in UE, ca…

- Comisar european: UE va intra in recesiune anul acesta, din cauza COVID-19. “Suntem in razboi cu virusul. Un razboi economic” Uniunea Europeana va intra in recesiune anul acesta, din cauza pandemiei de coronavirus (COVID-19), a estimat luni Thierry Breton, comisarul pentru piata interna,…

- Zece orase din nordul Italiei au fost inchise efectiv, sambata, dupa moartea a doua persoane infectate cu noul virus din China. O sumedenie de noi cazuri au fost inregistrate fara a avea legatura cu focarul original, motiv pentru care unii cred ca virusul COVID-19 se transmite precum gripa.

- Numarul deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 1.669, conform CNN. La bordul navei de croaziera Diamond Princess, pe care se afla si romani, numarul imbolnavirilor este de 356. BBC relateaza ca autoritatile chineze au raportat a treia zi consecutiva de scadere a numarului de imbolnaviri, potrivit…