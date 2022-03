Netflix opreşte temporar toate proiectele şi achiziţiile viitoare din Rusia Gigantul de streaming avea patru seriale in limba rusa in productie si post-productie, inclusiv ”Zato”, o drama politista. Rusia se confrunta cu un boicot in industria filmului si a televiziunii. Festivalul de film de la Cannes a emis o declaratie marti in care spune ca va interzice participarea delegatiilor oficiale ruse de la festivalul sau din 2022, daca nu se incheie conflictul din Ucraina. La inceputul acestei saptamani, Netflix a declarat ca, in circumstantele actuale, nu are de gand sa adauge canale de stat la serviciul sau rusesc, in ciuda unei reglementari care i-ar impune sa distribuie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

