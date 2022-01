Netflix operează o nouă scumpire Netflix se scumpeste pentru a treia oara in ultimii trei ani in Statele Unite si Canada. Toate cele trei abonamente vor costa mai mult, iar cea mai mare scumpire o va suferi cel mai scump abonament. Noile preturi pentru Canada si Statele Unite cresc dupa cum urmeaza: Basic (1 stream, 480p): de la 8.99 la 9.99 dolari Standard (2 stream-uri, 1080p): de la 13.99 la 15.49 dolari Premium (4 stream-uri, 4K): de la 17.99 la 19.99 dolari Noile preturi sunt deja active pentru abonatii noi, in vreme ce abonatii actuali vor fi instiintati legat de noile preturi, prin e-mail, pe parcursul urmatoarelor 30… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

