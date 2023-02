Netflix oferă detalii despre blocarea partajării de parole în afara locuinţei Netflix a dezvaluit in sfarsit planurile sale cu privire la blocarea partajarii de parole la serviciul sau in afara locuintei. Practica ii incalca termenii, dar fi una la moda printre zeci de milioane de utilizatori. Multi folosesc parola altora si le „paraziteaza” conturile. Ei bine aflati ca platforma de streaming si-a actualizat Help Center-ul, care afirma ca doar conturile dintr-o singura locuinta pot fi partajate in acel perimetru. Pentru a se asigura ca dispozitivele sunt asociate cu locatia principala, Netflix va cere utilizatorilor sa se conecteze la Wi-Fi la fiecare 31 de zile. „Parazitii”… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

