Netflix o ironizeaza pe Dancila dupa Euro douazeci douazeci Serviciul de streaming online Netflix o ironizeaza pe Viorica Dancila, dupa ce premierul a citit gresit de pe foaie numele campionatului de fotbal din 2020.



Prim-ministrul a vorbit, la inceputul sedintei de guvern de joi, despre pregatirea Campionatului European de Fotbal din anul 2020. Dancila nu a reusit insa sa citeasca corect anul, pronuntand "douazeci douazeci".



"Tot azi (joi - n.red.) adoptam in perspectiva Euro douazeci douazeci si Hotararea Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii: consolidarea si modernizarea stadionului… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

