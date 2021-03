Netflix nu mai permite accesul mai multor persoane pe un singur cont Platfoma de Netflix permite in prezent crearea a maximum patru profiluri diferite pe același cont. Contul poate fi accesat simultan de mai multe persoane care nu stau neaparat la aceeași adresa. Dar… Netflix ar putea sa nu mai permita accesul mai multor persoane pe un singur cont. Reprezentanții platformei de filme și seriale cred ca unele persoane folosesc ilegal contul, pentru ca il acceseaza din locații diferite. In ultimele zile, mai mulți utilizatori ai platformei de filme și seriale au primit un mesaj in care li se spunea: „Daca nu locuiești cu proprietarul acestui cont, trebuie sa ai propriul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

