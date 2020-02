Netflix nu mai oferă acces gratuit pentru 30 de zile în România Contactați de Paginademedia.ro, reprezentanții Netflix au evitat sa explice care este motivul pentru care au luat aceasta decizie și daca este una de moment, dar ea a fost implementata si in alte tari europene, printre care Marea Britanie, Franța, Italia, Spania, Polonia și Norvegia. „Analizam diferite metode de promovare si marketing in Romania, pentru a atrage noi membri și pentru a le oferi o experiența Netflix excelenta", a fost raspunsul companiei, pentru Paginademedia.ro. Platforma are, in schimb, o alta oferta pentru noii utilizatori. Cei care vor sa se aboneze, la Netflix,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

