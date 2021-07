Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul anime „The Witcher: Nightmare of the Wolf”, regizat de Han Kwang Il, va fi lansat de Netflix la finalul lunii august, potrivit news.ro. Data lansarii si primele imagini din „The Witcher: Nightmare of the Wolf” au fost dezvaluite la primul eveniment WitcherCon. Lungmetrajul…

- In cadrul primului eveniment WitcherCon, Netflix a anunțat data lansarii și primele imagini din viitorul film ”The Witcher: Nightmare of the Wolf”, care va avea premiera luni, 23 august 2021. Lungmetrajul anime ”The Witcher: Nightmare of the Wolf” spune povestea lui Vesemir, un tanar și indrazneț witcher,…

- Dezvaluit in cadrul primului eveniment WitcherCon, Netflix a anunțat ca ”The Witcher: Sezonul 2” va avea premiera vineri, pe 17 decembrie 2021. Mult așteptata veste a fost prezentata in cadrul panelului „Deck of Destiny” la WitcherCon, alaturi de membrii distribuției Anya Chalotra, Freya Allan, Mimi…

- Netflix și CD Projekt Red au anunțat astazi programul pentru viitorul eveniment global dedicat fanilor, WitcherCon, primul eveniment multi-format dedicat universului ”The Witcher”. Organizatorii anunța ca evenimentul va gazduit de Julia Hardy și va aduceconținut special cu informații in premiera despre…

- Al 18-lea sezon din serialul fenomen Grey’s Anatomy va fi lansat in curand. Aceasta drama este pe primul loc in topul serialelor de televiziune. Conform Variety și News.ro, acest serial inregistreaza audiența mai ales in randul persoanelor cu varste cuprinse intre 18 si 49 de ani. Filmul a atras 8,3…

- Teatrul National Bucuresti isi extinde activitatea in online, pe pagina de YouTube. Conducerea teatrului vorbeste despre prima televiziune din Romania dedicata exclusiv teatrului. Lansarea are loc in aceasta seara, de la ora 20. ”Avem un studio video foarte bine dezvoltat, cu aparate performante,…

- Lungmetrajul de animatie „The Mitchells vs. The Machines” sta in randul actiunilor plasate in universuri distopice, insa cu mult umor si, desigur, un final fericit. Filmul va fi lansat la finalul lunii pe platforma Netflix, pentru ca, asa cum a declarat regizorul Mike Rianda pentru News.ro, este…