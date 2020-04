Stiri pe aceeasi tema

- Actorii Lisa Kudrow si Steve Carell sunt protagonistii serialului de comedie „Space Force”, care va fi lansat de Netflix pe 29 mai, informeaza Variety potrivit news.ro.„Space Force” il are in centru pe Mark R. Naird, general si pilot decorat, care visa sa conduca Fortele Aeriene Americane,…

- Cel mai urmarit film romanesc din ultimii zeci de ani, Miami Bici, va intra de maine, 1 aprilie, pe Netflix. Anunțul a fost postat pe Instagram de catre platforma de streaming. Matei Dima, unul din actorii principali ai filmului spunea ca spera ca discuțiile cu Netflix sa se finalizeze, iar momentul…

- Netflix se pregatește sa lanseze luna viitoare un serial despre parintele psihanalizei, Sigmund Freud. Serialul va avea 8 episoade (capitole) și se va numi simplu: „Freud„. Acesta va fi plin de drama și suspans și le va dezvalui utilizatorilor modul in care Freud a ajuns sa realizeze propria teorie…

- Așteptarea a luat sfarșit! Serialul ELITE se intoarce cu sezonul trei, pe Netflix. Acesta va avea premiera pe 13 martie, fiind disponibil, ca de obicei, intreg sezonul. ELITE spune povestea Las Encinas, cea mai exclusivista și apreciata școala din Spania, unde elitele țarii iși trimit copiii sa studieze.…

- 70% dintre romanii care s-au portat in rețeaua Telekom Romania declara ca sunt mai multumiti acum cu serviciile de telecomunicații, arata rezultatele unui studiu realizat de companie in noiembrie 2019, pe un eșantion de clienți noi, reprezentativ la nivel national. Volumul de date mobile, minutele și…

- O tanara in varsta de doar 32 de ani, mama a doi copii, a fost ucisa vineri dimineața, in locuința din Chitila, chiar de soțul ei. Conform Antena 3, rudele femeii susțin ca aceasta a alertat in repetate randuri Poliția, insa nimeni nu a facut nimic.

- Anna Kournikova și Enrique Iglesias vor deveni parinți pentru a treia oara. Deși informația a ieșit la iveala in urma cu cateva saptamani, abia acum au aparut primele imagini cu fosta tenismena.

- BIG NEWS from Netflix! In dimineața asta Netflix a anunțat ca a incheiat un acord cu studiourile de animații Studio Ghibli. Pana de curand, studioul de animații refuza sa vanda drepturile digitale a oricarei producții. Ce inseamna asta? Ei bine, incepand cu 1 februarie, producțiile Studio Ghibli vor…