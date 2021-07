Netflix lansează două funcții noi pentru copii Netflix anunța lansarea a doua noi funcții pentru a veni in ajutorul famiilor cu copii care iși doresc sa urmareasca impreuna seriale și filme preferate sau sa descopere altele noi. In primul rand, e-mailurile de recapitulare pentru copii (trimise bisaptamanal) vor oferi parinților o perspectiva mai amanunțita asupra preferințelor copiilor și noi modalitați de a le explora interesele, cum ar fi: • recomandari bazate pe serialele și filmele preferate ale copilului;• foi de colorat care pot fi imprimate, inspirate de personajele preferate ale copilului;• teme de top sau liste cu subiecte interesante… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Netflix lanseaza doua functionalitati pentru copii, e-mailurile de recapitulare si randurile Top 10, pentru a veni in sprijinul familiilor care doresc sa urmareasca impreuna seriale si filme si sa descopere titluri, relateaza The Verge . E-mailurile de recapitulare pentru copii vor oferi parintilor…

- E-mailurile de recapitulare pentru copii vor oferi parintilor o perspectiva mai amanuntita asupra preferintelor copiilor si noi modalitati de a le explora interesele, cum ar fi: recomandari bazate pe serialele si filmele preferate ale copilului; foi de colorat care pot fi imprimate, inspirate de personajele…

- Filmul anime „The Witcher: Nightmare of the Wolf” va fi lansat de Netflix in luna august. Lungmetrajul regizat de Han Kwang Il va fi disponibil pe platforma incepand cu 23 august 2021. Data lansarii si primele imagini din „The Witcher: Nightmare of the Wolf” au fost dezvaluite la primul eveniment WitcherCon.…

- Președintele American Bar Association, Patricia Lee Refo, a spus la Congresul Avocaților 2021 ca exista ingrijorari legate de incalcari ale drepturilor avocaților in Romania. „Printre ingrijorarile noastre se afla un model de incalcari a drepturilor avocaților in Romania. Cateva cazuri larg mediatizate…

- Bulgaria, Turcia și Grecia sunt cele 3 destinații de vacanța preferate de romani pentru vara aceasta. Siguranța și flexibilitatea in momentul rezervarii au devenit foarte importante pentru turiști. Cand vine vorba despre cele mai populare destinații de vacanța pentru Romania, in top trei intra…

- Cantareții de manele ar putea ajuta campania de vaccinare. Manelistul Tzanca Uraganu a anunțat ca va lansa o melodie pentru a ajuta la creșterea ratei de vaccinare, dupa o provocare a lui Lucian Mindruța. „Cred ca ar putea sa aiba un impact asupra procesului de vaccinare. Orice lucru care contribuie…

- Aplicațiile care permit comercianților sa iși creeze propriile programe de afiliere, sa gestioneze propriul marketplace sau sa ofere clienților opțiunea de a crea abonamente periodice pentru anumite produse sunt cateva dintre funcționalitațile in care MerchantPro a investit in primul trimestru din acest…