Netflix lansează abonamentul mai ieftin, cu reclame Planurile Netflix se concretizeaza in sfarsit si ne apropiem de lansarea serviciului sau de streaming cu reclame, cu un pret mai mic decat abonamentele clasice. Netflix a confirmat acest debut pentru noiembrie 2022 si aflati mai jos in ce regiuni se petrece. Noul tip de subscriptie Netflix cu filme, seriale, documentare, animatii, standup cu reclama la inceput, uneori si la sfarsit si in timpul productiei costa 6.99 dolari pe luna. Debutul are loc in urmatoarele 12 tari: Australia, Brazilia, Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Coreea de Sud, Mexic, Spania, Marea Britanie, SUA. In SUA costa… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

