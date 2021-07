Stiri pe aceeasi tema

- Netflix a adoptat in Statele Unite un nou protocol pentru a lupta contra pandemiei: pentru a putea lucra, actorii si membrii echipelor de productie sa fie vaccinati contra Covid-19, a anuntat site-ul Deadline. Aceasta decizie vine ca urmare a unui acord intre mai multe studiouri mari si sindicate…

- Google și Facebook au anunțat ca toți angajații care vor lucra din birourile celor doua companii va trebui sa se vaccineze, informeaza News.ro . Atat Facebook, cat și Google, ofera angajaților flexibilitate in ceea ce privește lucrul de la distanța. Totuși, cei care vor sa lucreze de la birouri sau…

- Tuturor angajatilor cotidianului american The Washington Post li se va cere sa prezinte o dovada a vaccinarii cu schema completa impotriva maladiei COVID-19 pana la jumatatea lunii septembrie, care va deveni o conditie de angajare, cu exceptia salariatilor care invoca motive medicale si religioase,…

- Israelul introduce restricții dure din nou pentru calatorii care intra in tara din cauza creșterii numarului de infectari cu noul coronavirus.Imbolnavirile au crescut semnificativ in ultima saptamana, vineri fiind raportate 450 de cazuri noi, inclusiv 39 grave. Majoritatea cazurilor noi sunt provocate…

- Guvernul premierului japonez Yoshihide Suga a decis joi sa plaseze Tokyo sub o noua stare de urgenta sanitara, pe fondul cresterii numarului de cazuri de coronavirus, stare care va ramâne în vigoare pe toata durata Jocurilor Olimpice, programate în perioada 23 iulie - 8 august, informeaza…

- Platformele specializate in distributia de continuturi online, (precum Netflix, Amazon Prime si Disney+), vor trebui sa investeasca intre 20% si 25% din incasarile lor din Franta in productii locale, incepand cu data de 1 iulie 2021, potrivit unei legi publicate miercuri in Monitorul Oficial din Franța,…

- Jane Fonda a anuntat pe blogul propriu startul filmarilor pentru al saptelea sezon al serialului „Grace & Frankie”, in care joaca alaturi de Lily Tomlin, Martin Sheen si Sam Waterston, informeaza News.ro. In septembrie 2019, Netflix a anuntat ca serialul de comedie „Grace and Frankie”…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte amenința ca îi va încarcera pe filipinezii care refuza sa se vaccineze împotriva COVID-19, într-un moment în care guvernul de la Manila încearca sa intensifice campania de vaccinare pentru a preveni raspândirea variantei…