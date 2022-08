Netflix îşi accelerează extinderea pe piaţa jocurilor video, dar numărul jucătorilor este deocamdată mic Din noiembrie anul trecut, compania a lansat jocurile ca o modalitate de a mentine utilizatorii implicati intre lansarile de filme. Jocurile sunt accesibile numai abonatilor, dar trebuie descarcate ca aplicatii separate. Jocurile au fost descarcate in total de 23,3 milioane de ori si au o medie de 1,7 milioane de utilizatori zilnic, conform Apptopia, o companie de analiza a aplicatiilor. Adica mai putin de 1% din cei 221 de milioane de abonati Netflix. Importanta jocurilor pentru strategia generala a Netflix a crescut fara indoiala in ultimele luni, deoarece compania se confrunta cu o concurenta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

