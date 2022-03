Netflix introduce un cost suplimentar dacă împarți contul cu persoane care locuiesc la altă adresă Platforma de 'streaming' Netflix va percepe un cost suplimentar acelor utilizatori care isi impart contul cu alte persoane, rude sau prieteni, care locuiesc la alta adresa, a informat miercuri compania printr-un comunicat postat pe site -ul sau, relateaza EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

