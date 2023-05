Netflix intenţionează să-şi reducă cheltuielile cu 300 de milioane de dolari în acest an Liderii companiei i-au indemnat pe angajati sa fie judiciosi cu cheltuielile lor, inclusiv in ceea ce priveste angajarile, dar au spus ca nu va exista nicio inghetare a angajarilor sau concedieri suplimentare, potrivit articolului. Netflix a refuzat sa comenteze. Actiunile companiei au scazut cu aproape 2% in urma informatiilor. Luna trecuta, Netflix a depasit estimarile pentru primul trimestru, dar a oferit o prognoza sub asteptarile analistilor, demonstrand provocarile cu care se confrunta in cautarea cresterii. Compania a declarat ca a amanat o lansare mai larga a unui plan de combatere a partajarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

