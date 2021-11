Netflix, în pericol de a fi suspendat pentru conținut LGBT Autoritatile ruse ancheteaza Netflix pentru continut LGBT, iar serviciul de streaming risca sa fie amendat si suspendat daca este demonstrat ca a incalcat legea, informeaza Reuters. Oficialii insarcinati cu protectia familiei au sustinut ca o parte din continutul Netflix cu tema LGBTQIA+ a fost clasificat drept potrivit pentru persoanele in varsta de peste 16 ani. Legislatia rusa nu permite distribuirea de continut care reprezinta „propaganda sau relatii sexuale non-traditionale” in randul persoanelor cu varste sub 18 ani. Daca va fi considerat ca Netflix a incalcat legea, ar putea primi o amenda… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Externat dupa 16 ani petrecuti in diferite spitale de psihiatrie, un barbat din Romania a fost pentru a doua oara subiectul unui caz la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. CEDO cere Romaniei sa-si revizuiasca legislatia privind tutela asupra persoanelor cu dizabilitati psihice. Este pentru a doua…

- Serialul „Squid Game” se bucura de un succes rasunator, ajungand sa fie in trend nu numai pe Netflix, ci și pe alte platforme precum TikTok sau Twitter. Este vorba despre o moda, ceva „pe trend”? Ba chiar este vorba despre ceva periculos? Pentru ca, de exemplu, un consiliu din sudul Angliei sfatuiește…

- Un tribunal din Moscova a condamnat luni gigantul american Google si compania de mesagerie criptata Telegram, fondata de rusi, la noi amenzi, acuzandu-le ca nu au sters continut considerat ilegal in Rusia, relateaza France Presse. Telegram a fost amendata cu patru milioane de ruble (49.440…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marti Rusia pentru incalcarea dreptului la viata si absenta unei anchete efective dupa uciderea a trei tineri musulmani de catre agenti ai Serviciului Federal de Securitate rus (FSB) in 2012, potrivit AFP.

- Rusia amenința sa blocheze in intregime YouTube pe teritoriul ei dupa suspendarea contului canalului RT in limba germana și a unui alt canal media apropiat, Der Fehlende Part. Acestea sunt acuzate ca au difuzat „informații false” legate de Covid-19. Moscova promite „toleranța zero pentru astfel de incalcari”.…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a stabilit ca Rusia este ‘responsabila’ de asasinarea fostului spion rus Aleksandr Litvinenko, devenit un critic virulent al Kremlinului si otravit cu poloniu radioactiv in 2006 in Marea Britanie, transmite AFP. Intr-un comunicat emis marti, CEDO afirma ca…

- Comitetul de Ministri al Consiliului Europei (CoE) a adoptat vineri o rezolutie interimara care indeamna autoritatile romane sa-i despagubeasca pe reclamanti pentru incalcarile constatate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) in dosarul SC Polyinvest SRL si in cinci alte cazuri, informeaza…