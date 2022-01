Stiri pe aceeasi tema

- Serialul „Emily in Paris”, cu Lily Collins in rol principal, va avea doua noi sezoane, a anuntat luni Netflix, relateaza News.ro. Sezonul secund a fost lansat pe 22 decembrie si a debutat in Top 10 Netflix global si in fruntea listei in 94 de tari, cu 107,6 milioane de ore vizionate in perioada…

- Serialul „Emily in Paris”, cu Lily Collins în rol principal, va avea doua noi sezoane, a anuntat luni Netflix.Sezonul secund a fost lansat pe 22 decembrie si a debutat în Top 10 Netflix global si în fruntea listei în 94 de tari, cu 107,6 milioane de ore vizionate…

- Daca vremea neplacuta din acest weekend va impiedica sa ieșiți in oraș, cea mai buna idee este vizionarea unor filme/seriale, in pat, sub o paturica și cu o ciocolata calda langa. Pentru utilizatorii Netflix, filmele din trending ar putea suna interesant. Serialul „The Witcher” Geralt din Rivia, un…

- Oleksandr Tkachenko, ministrul ucrainean al Culturii, critica Netflix pentru felul in care este portretizat un personaj din Kiev in serialul „Emily in Paris", potrivit BBC. Tkachenko a spus ca s-a plans serviciului de streaming in legatura cu personajul Petra care apare in sezonul al doilea al serialului,…

- Oleksandr Tkachenko, ministrul ucrainean al Culturii, critica Netflix pentru felul in care este portretizat un personaj din Kiev in serialul „Emily in Paris”, potrivit BBC, citat de news.ro Tkachenko a spus ca s-a plans serviciului de streaming in legatura cu personajul Petra care apare in…

- Painea ar putea deveni mai scumpa pentru romani: Producatorii din sectorul de panificație anunța majorari de prețuri Painea ar putea deveni mai scumpa pentru romani: Producatorii din sectorul de panificație anunța majorari de prețuri Pentru ca,la ora actuala proun pret dublu la materia prima, pe langa…

- Cel de-al doilea sezon al serialului „Emily in Paris”, cu Lily Collins in rol principal, va fi lansat de Netflix pe 22 decembrie, iar trailerul oficial a fost prezentat joi, arata News.ro. In noul sezon, care are zece episoade a cate 30 de minute, Emily se descurca tot mai bine in oras, dar…