Stiri pe aceeasi tema

- Canalul de YouTube LooLoo Kids, creat de o echipa din Romania, a depașit 50 de milioane de abonați dupa 8 ani de activitate, devenind unul dintre cele mai mari canale de YouTube din lume cu conținut dedicat copiilor.

- Cel mai mare canal romanesc de YouTube, LooLoo Kids, a depasit 50 de milioane de abonati, devenind astfel lider pe toata Europa in domeniul continutului pentru copii si lider in Europa Centrala si de Est, la general, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de catre firma care detine canalul de creatie.…

- Un tricou purtat de starul Michael Jordan, in timpul unuia dintre cele mai faimoase sezoane din cariera sa in NBA, s-a vandut joi pentru o suma record de 10,1 milioane de dolari la o licitație din New York, noteaza CNN . Suma de opt cifre a fost mai mult decat dublul estimarilor inițiale, stabilind…

- Dupa primul semestru din 2022, Grupul Hyundai-Kia a devenit al treilea cel mai mare producator de automobile din lume. Datele oficiale arata ca grupul sud-coreean a reușit sa vanda 3.3 milioane de vehicule la nivel mondial in aceasta perioada. Astfel, Hyundai-Kia a reușit sa depașeasca Grupul Renault-Nissan…

- Disney a depașit așteptarile de pe Wall Street adaugand 14,4 milioane de noi abonați la serviciul sau de streaming Disney+ in ultimul trimestru, a declarat CEO-ul Bob Chapek. Disney+ are acum un total de 152 de milioane de abonați, iar impreuna cu Hulu și ESPN+, deținut de Disney, compania a depașit…

- Disney+ a castigat in ultimul trimestru 14,5 de milioane de abonati, majoritatea din afara Statelor Unite. Serviciul de streaming are acum 152,1 de milioane de abonati. Celelalte doua servicii de streaming detinute de Disney, Hulu si ESPN+ au ajuns la 46,2 respectiv 22,8 de milioane de abonati. Asta…

Ed Sheeran este primul artist din lume care totalizeaza 100 de milioane de abonati pe Spotify, potrivit news.ro