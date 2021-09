Stiri pe aceeasi tema

- O fosta maestra sovietica la sah, Nona Gaprindashvili, da in judecata Netflix pentru o replica din serialul popular de anul trecut, „Gambitul Damei”, in care personajele fictive sustineau ca aceasta femeie in viata reala „nu s-a confruntat niciodata cu barbatii”, potrivit NBC. Procesul de…

- “The Queen’s Gambit”, “The Mandalorian”, “Saturday Night Live”, “The Crown” si “Pose” se numara intre principalii castigatori ai primei runde Creative Arts Emmy Awards, care au fost acordate sambata seara la Los Angeles. Netflix s-a impus intre retele si platforme de streaming, cu 12 victorii,…

- Szabo, fosta campioana olimpica de la Sydney 2000, a afirmat ca medaliile olimpice se cucereau mai ușor pe vremuri, iar aceasta declarație a revoltat-o pe o fosta mare sportiva din Romania.Intra pe realitateasportiva.net și vezi despre cine este vorba.

- Serialul “Stapanul Inelelor”, inspirat din saga fantastica de J.R.R. Tolkien, va fi difuzat in toata lumea din 2 septembrie 2022. Amazon, care a achizitionat in 2017 drepturile de difuzare ale acestei productii pentru o suma estimata la 250 de milioane de dolari, a precizat intr-un comunicat ca “filmarile…

- Cei care participa la ceremoniile Emmy sunt obligața sa prezinte dovada vaccinarii anti-Covid-19. Cea de-a 73-a editie a Primetime Emmy Awards, gazduita de Cedric the Entertainer, va avea loc pe 19 septembrie, cu prezenta fizica limitata, la Los Angeles, si va fi transmisa de CBS si Paramount Plus.…

- Stephan El Shaarawy, extrema echipei AS Roma, a fost dat in judecata de hotul care a incercat sa-i fure masina, acesta sustinand ca fotbalistul l-a lovit si i-a provocat rani grave, relateaza site-ul sofoot.com. In februarie, El Shaarawy l-a pus la pamant pe un barbat care sparsese un geam…

- Fosta chelnerița de la Apele Romane, angajata pe post de inginer la Administrația Bazinala de Apa “Prut-Barlad”, Simona Burlacu, a fost trimisa in judecata de procurorii anticorupție, alaturi de fostul sau șef, Petru Avram, director al Administrației, dar și primarul, viceprimarul și un alt angajat…

- Un avocat din Baroul Bucuresti a fost trimis in judecata marți, 29 iunie, de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta pentru ultraj judiciar, dupa ce a agresat o avocata. Cei doi reprezentau parti diferite intr-un litigiu, a notat portalul Replica . Agresorul, domiciliat in Constanța,…