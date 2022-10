Netflix cu reclame se lansează în noiembrie Abonamentul Basic with Ads va fi disponibil din 3 noiembrie in Statele Unite, Australia, Brazilia, Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Coreea, Mexic, Spania si Regatul Unit, anunta Netflix. Pretul acestuia difera de la tara la tara. In SUA va costa 7 dolari pe luna, iar in Italia, de exemplu, abonamentul va fi 5,5 euro pe luna. Oficialii companiei lasa de inteles, insa, ca si acesta ar putea fi scumpit la un moment dat, la fel cum compania a procedat deja de mai multe ori cu celelalte abonamente. Utilizatorii vor trebui sa suporte 4-5 minute de reclame pe ora. Reclamele vor avea undeva… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

