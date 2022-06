Netflix confirmă planurile pentru o versiune cu reclame Co-directorul executiv de la Netflix, Ted Sarandos, a confirmat, in cadrul unui interviu acordat la Cannes Lions, faptul ca serviciul american de streaming vrea sa lanseze o versiune cu reclame. Este pentru prima oara cand viitorul abonament este confirmat fara echivoc de Netflix, pana acum sefii companiei ferindu-se sa ofere mai mult decat mici indicii pe baza carora presa sa speculeze. „Am lasat deoparte un segment mare de clienti”, spune Sarandos, referindu-se la cei care nu platesc Netflix pentru ca este prea scump si ar prefera un abonament mai ieftin, cu reclame. Cei de la Netflix nu ofera… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

