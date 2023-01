Stiri pe aceeasi tema

- Inca din saptamana lansarii, serialul „Wednesday“ a facut recorduri de vizionari și a devenit rapid numarul 1 la nivel global. Aventurile lui Wednesday (Jenna Ortega) și ale colegilor ei de la Academia Nevermore i-au captivat pe spectatorii din intreaga lume, iar serialul filmat in Romania a devenit…

- Netflix a confirmat oficial vineri ca „Wednesday", popularul sau serial Familia Addams filmat in Romania, a fost reinnoit pentru un al doilea sezon. Informatia a fost dezvaluita de catre Miles Millar si Alfred Gough, producatorii serialului, intr-un anunt facut pe Tudum, platforma Netflix pentru fanii…

- Cand apare sezonul 2 din „Wednesday”? A trecut mai puțin de o luna de la premiera serialului ce a facut inconjurul lumii, iar fanii așteptau cu nerabdare vești despre viitorul producției Netflix. Anunțul a fost facut recent. Cat vom mai avea de așteptat pana o vom vedea din nou pe Jenna Ortega in rolul…

- Wednesday este unul dintre cele mai populare seriale difuzate de platforma de streaming Netflix, in acest moment. Serialul a fost turnat inclusiv in Romania, fiind distribuiți și actori autohtoni, alaturi de staruri de la Hollywood, sub bagheta legenadarului regizor Tim Burton. Figura principala a producției…

- Netflix este criticat de abonați dupa ce unii fani au catalogat „rasist” noul serial despre familia Addams. Unii urmaritori spun ca serialul „Wednesday”, care a fost lansat la inceputul acestei luni, ar fi rasist pentru ca ii portretizeaza pe actorii de culoare in personaje negative. Noul serial o are…

- Serialul „Wednesday”, in care joaca in rolul principal Jenna Ortega, e acum in top pe Netflix, in Romania. In serial joaca și doi actori romani, e vorba de Geroge Burcea, in rolul lui Lurch Addams, majordomul familiei Addams, și Victor Dorobanțu care joaca rolul lui Thing, „Mana” care e meru alaturi…

- George Burcea și Viviana Sposub au atras toate blițurile fotografilor la premiera serialului Wednesday , care a avut loc pe 16 noiembrie, in Los Angeles. Cei doi au fost de-o eleganta fara cusur pe covorul roșu. Actorul il interpreteaza pe Lurch in pelicula produsa de Netflix sub regia lui Tim Burton.

- George Burcea joaca in serialul despre Familia Adams. Cum s-a afișat, alaturi de Viviana Sposub, in Los Angeles! In toamna anului trecut, noul serial despre Familia Adams marca Netflix a fost filmat integral in Romania. Proiectul poarta numele Wednesday. Este vorba despre o miniserie de 8 episoade ce…