Netflix: Când va fi lansat „Stranger Things 4. Volumul I”? Serialul „Stranger Things 4, Volumul I”, creat de fratii Duffer, va avea premiera pe 27 mai, la Netflix. Al doilea volum va fi lansat la 1 iulie. Au trecut sase luni de la batalia de la Starcourt, care a semanat teroare si distrugere in Hawkins. Avand inca de suferit de pe urma acesteia, grupul nostru de prieteni trebuie sa se desparta pentru prima data, iar complicatiile vietii de liceu nu le-au usurat existenta. In aceasta perioada marcata de vulnerabilitate, apare o noua si inspaimantatoare amenintare. Dezlegarea groaznicului mister al acestei amenintari ar putea pune capat, in sfarsit, ororilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Publicația israeliana The Jerusalem Post atrage atenția ca lecția „cea mai evidenta” a invaziei din Ucraina este ca autocrații trebuie crezuți cand spun ceva. „Lumea trebuie sa invețe, și inca repede, iar primul loc in care lecția trebuie implementata e Iranul. La fel ca Putin, Teheranul nu a facut…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat țarile occidentale ca razboiul nu se va opri cu Ucraina, ci atacul asupra libertaților se va resfrange la nivel global. In timpul unui interviu acordat luni lui David Muir de la ABC World News Tonight, Zelenski a vorbit din nou despre importanța…

- Slawek Sobala, un polonez de 53 de ani, a fost timp de 8 ani singura sosie cunoscuta a președintelui rus Vladimir Putin, un job despre care spune ca i-a adus venituri mari. In prezent, Sobala locuiește in orașul polonez Wroclaw, unde se afla o mare comunitate de ucraineni. Viata sa a devenit mult mai…

- Sezonul cinci al serialului „Stranger Things” a fost prezentat de Netflix. Platforma de streaming a precizat ca acesta va fi si ultimul, scrie Variety. Creatorii serialului, fratii Matt si Ross Duffer, le-au transmis fanilor intr-o scrisoare ca sezonul patru va fi impartit in doua, o parte fiind difuzata…

- Sezonul cinci al serialului „Stranger Things" a fost prezentat de Netflix. Platforma de streaming a precizat ca acesta va fi si ultimul, scrie Variety. Creatorii serialului, fratii Matt si Ross Duffer, le-au transmis fanilor intr-o scrisoare ca sezonul patru va fi impartit in doua, o parte fiind difuzata…

- Județul Cluj a depașit pragul de 9 infectari la mia de locuitor (calculate la 14 zile), potrivit datelor transmise marți de autoritați, fiind pe primul loc in țara din acest punct de vedere. Timiș a inregistrat i rata de infectare de 7.13 la mie, iar Suceava a urcat la 6,23 la mie. Foarte aproape sunt…

- Apple va solicita angajatilor din retail si corporativi sa furnizeze dovada unei vaccinari cu un rapel pentru Covid-19, potrivit unui email intern citat de site-ul The Verge, informeaza Reuters. Incepand cu 24 ianuarie, angajatii nevaccinati sau cei care nu au prezentat dovada vaccinarii vor avea nevoie…

- Marea Britanie renunța, incepand cu 26 ianuarie, la certificatul de vaccinare introdus inainte de Craciun, singura restricție care va fi menținuta in continuare fiind purtarea maștii in interior. In același timp, este luata in calcul și eliminarea obligației de autoizolare, dupa infectarea cu coronavirus,…