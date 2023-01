Netflix ar urma să raporteze cea mai lentă creştere trimestrială a veniturilor sale, planul abonamentelor cu reclame atrăgând un interes slab în SUA Pionierul streamingului s-a confruntat cu cheltuielile de consum tensionate, costurile in crestere ale finantarii productiei si concurenta sporita din partea Disney+ si Amazon Prime. Compania si-a pus sperantele in lansarea nivelului sustinut de reclame, dar analistii spun ca nu au vazut o explozie a cererii de abonamente. Analistii se asteapta ca Netflix sa fi adaugat 4,5 milioane de abonati in al patrulea trimestru – cea mai mica crestere pentru perioada de vacanta din 2014. In urma cu un an compania a adaugat 8,3 milioane de abonati. Planul de abonament de 6,99 dolari pe luna sustinut de reclame… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

