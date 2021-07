Netflix l-a angajat pe Mike Verdu, fostul sef de continut si jocuri de realitate virtuala si augmentata de la Facebook, intr-o mutare care nu are sens decat in contextul in care compania americana vrea sa dezvolte si jocuri. Verdu a fost, inainte de a lucra pentru Facebook, seful diviziei Mobile a Electronic Arts, unde a supervizat dezvoltarea unor jocuri precum Star Wars: Galaxy of Heroes, SimCity BuildIt, Plants vs. Zombies si Sims Free Play. Conform Bloomberg, Verdu trebuie sa construiasca o echipa in urmatoarele luni, care, in decursul urmatorului an, sa produca jocuri care sa fie disponibile…