Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle a cazut „victima” problemelor pe care Netflix le-a intampinat in ultimul timp. Aflat in dificultate, gigantul de streaming a renunțat la planurile pentru seria animata „Pearl”. Anunțata in voga vara trecut, cu Meghan Markle in prim-plan, ca producator executiv si creator, producția animata…

- Netflix anuleaza mai multe seriale si filme dupa ce a pierdut sute de mii de abonati, iar intre producțiile anulate se afla cel mai nou film cu Will Smith, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Serialul „Stranger Things 4, Volumul I”, creat de fratii Duffer, va avea premiera pe 27 mai, la Netflix. Al doilea volum va fi lansat la 1 iulie, relateaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Serialul „Servant of The People – Servitorul poporului”, care l-a facut celebru pe presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski, poate fi urmarit de astazi pe Netflix. Servant of the People este un serial de comedie creat și produs de Volodimir Zelenski, care joaca rolul lui Vasyl Petrovici Goloborodko,…

- Actorul de televiziune și comediantul Bob Saget, care a fost gasit mort in camera sa de hotel din Florida la inceputul lunii ianuarie, a decedat din cauza unei lovituri accidentale la cap, a declarat familia sa miercuri, intr-un comunicat, citat de The Guardian. Cunoscut pentru rolul din serialul „Casa…