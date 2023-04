In loc de finele primului trimestru, taxa pe sharing din Statele Unite va fi implementata de Netflix la sfarsitul celui de-al doilea trimestru al anului, a anuntat compania in cadrul conferintei trimestriale cu investitorii. Cei de la Netflix mai spun ca amanarea le va permite sa implementeze mai bine noile masuri, dupa observatiile facute in celelalte tari in care au intrat deja in vigoare schimbarile anti password sharing. Pana acum, noile reguli au fost impuse in Canada, Noua Zeelanda, Portugalia si Spania, acolo unde trebuie sa se plateasca o taxa suplimentara, a carei valoare difera de la…