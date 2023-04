Netflix amână implementarea măsurilor împotriva împărţirii parolelor Americanii primesc o pasuire de un trimestru inainte ca Netflix sa puna in aplicare noile masuri care vizeaza utilizatorii ce folosesc acelasi cont, masuri care vor aduce ceea ce multi numesc "taxa pe sharing". In loc de finele primului trimestru, taxa pe sharing din Statele Unite va fi implementata de Netflix la sfarsitul celui de-al doilea trimestru al anului, a anuntat compania in cadrul conferintei trimestriale cu investitorii. Cei de la Netflix mai spun ca amanarea le va permite sa implementeze mai bine noile masuri, dupa observatiile facute in celelalte tari in care au intrat deja in vigoare… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In loc de finele primului trimestru, taxa pe sharing din Statele Unite va fi implementata de Netflix la sfarsitul celui de-al doilea trimestru al anului, a anuntat compania in cadrul conferintei trimestriale cu investitorii. Cei de la Netflix mai spun ca amanarea le va permite sa implementeze mai bine…

- Impusa in plina criza sanitara, obligatia de vaccinare impotriva Covid-19 va fi ridicata pentru ingrijitori si alte cadre medicale in Franta, unde guvernul a promis joi sa urmeze recomandarea in aceasta directie a Inaltei Autoritati de Sanatate (HAS), relateaza AFP.Franta se pregateste astfel sa…

- Aplicația chineza renumita pentru adolescenții dansați i-a pus pe oficialii occidentali sa se invarteasca in privința acuzațiilor de spionaj și dependența. Guvernele occidentale sunt bifate cu TikTok. Aplicația deținuta de China, iubita de adolescenții din intreaga lume, se confrunta cu acuzații de…

- Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2022/23, care a inceput la 1 iulie 2022, au ajuns la data de 19 martie anul curent la 22,13 milioane de tone, in crestere cu 8% fata de cele 20,52 milioane de tone de grau exportate in aceeasi perioada a sezonului 2021/22, arata datele publicate…

- Statele Unite fac in prezent o evaluare a operatiunilor cu drone in zona Marii Negre, cantarind costurile si beneficiile zborurilor dupa ce Rusia a fortat doborarea unuia dintre avioane la inceputul acestei saptamani, au declarat mai multi oficiali pentru CNN. Washingtonul nu a oprit complet zborurile…

- Un avion de lupta al SUA a doborat vineri (10 februarie) un obiect de la mare altitudine deasupra statului Alaska de marimea unei mașini mici, la ordinul președintelui Joe Biden, a declarat purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby, potrivit Reuters. Kirby a spus reporterilor ca multe detalii nu…

- Netflix ia masuri drastice pentru a impiedica imparțirea unei parole cu membri ai familiei sau cu prieteni. Deja a introdus noi taxe pentru conturile care partajeaza abonamentul in afara gospodariei, in patru țari: Canada, Noua Zeelanda, Portugalia și Spania, a anunțat compania. Se spune ca masuri…

- Gigantul de streaming video, care a estimat ca 100 de milioane de oameni din intreaga lume folosesc un cont partajat, a spus ca acum membrii pot gestiona cu usurinta cine are acces la contul lor, pot transfera profilul intr-un cont nou si pot urmari cu usurinta Netflix pe dispozitivele lor personale…