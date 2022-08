Stiri pe aceeasi tema

- Afara este atat de cald incat ne gandim din ce in ce mai des la „Sweater Weather”. La fel ca noi, și artiștii I NAME IT se lasa purtați catre locuri mai racoroase, unde sentimentele sunt cele care aduc caldura. RAZZ și Anna Modjeschi ne readuc in playlisturi o piesa deja cunoscuta, „Sweater Weather”,…

- O lege votata in aprilie de PE va provoca un impact urias pe piata muncii din Romania cel putin, printr-una din prevederile care interzic explicit secretizarea ofertelor salariale si obliga firmele sa faca publice nivelurile de plata individuale pe diferitele segmente de locuri de munca.

- Ministerul Finanțelor a publicat, miercuri, proiectul revizuit cu masuri fiscale, care cuprinde și varianta finala de suprataxare a caștigurilor din pariuri. Impozitul crește, dar nu la cotele alarmante din schița inițiala a Guvernului. Așadar, caștigurile de pana la 10.000 de lei vor fi impozitate…

- Consultare cu publicul meloman privind prețurile la bilete și abonamente! Filarmonica Pitești, prin managerul Gabriel Nița, organizeaza in data de 14 iulie, de la ora 14.00, o consultare cu publicul meloman privind prețurile la bilete și abonamente in cea de-a 16-a stagiune. Consultarea va avea loc…

- Unvinpezi.ro, magazinul online de vinuri cu cele mai multe recenzii din Romania, lansat in 2012, implineste luna aceasta 10 ani de la lansare. Platforma dedicata iubitorilor de vinuri bune are un concept unic: vinde doar vinuri premium atent selectate de o echipa de 16 experti, la cel mai bun pret din…

- Pacientii simt deja direct inflatia la o parte din medicamentele eliberate fara prescriptie de la medic, pentru care piata e libera, exact ca la alimente. Dar mai apare un fenomen: indirect, cresterea costurilor risca sa duca la disparitia de pe piata a unor medicamente, date numai pe baza de reteta,…

- Cel mai mare exportator din județul Gorj are probleme economice. Este vorba de compania Artego Targu Jiu, specializata in producția de benzi transportoare din cauciuc și alte produse. Din cauza legislației care plafoneaza prețurile la gaze in limita unui consum de 50.000 de metri cubi lunar, firma Artego,…

- Platforma americana Netflix este inaccesibila in Rusia, anunta luni gigantul californian al streaming-ului, ultima dntr-o serie de societati care se retrag din aceasta taara din cauza invaziei ruse a Ucranei, relateaza AFP. Site-ul si aplicatia Netflix nu mai sunt disponibile in Rusia de vineri. "Aceasta…