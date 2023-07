Stiri pe aceeasi tema

- Netflix , cel mai popular serviciu de streaming video din lume, a facut o schimbare majora in oferta sa de abonamente. De joi, 20 iulie 2023, planul Basic, cel mai ieftin dintre toate, nu mai este disponibil pentru clientii noi din Statele Unite si Marea Britanie. Aceasta miscare ar putea prevesti o…

- Sefii Amazon au inceput sa discute despre lansarea unei versiuni cu reclame a serviciului de streaming Prime Video. Discutiile sunt abia la inceput, conform The Wall Street Journal, astfel ca nu se cunoscut multe detalii despre planurile in acest sens ale companiei. Introducerea unui plan cu reclame…

- Cu doar cateva zile inainte ca Apple sa-si prezinte prima casca de realitate mixta, Mark Zuckerberg a considerat ca este momentul potrivit pentru a prezenta o noua casca Meta. Meta Quest 3 este „prima casca mainstream cu realitate mixta de mare rezolutie in culori”, spune seful companiei, care a tinut…

- ChatGPT a ajuns la o noua etapa in evolutia sa si tocmai a devenit aplicatie pe iOS si in curand si pe Android. Deocamdata OpenAI a lansat aplicatia doar in Statele Unite si avem detalii despre ea mai jos. Aplicatia ofera raspunsuri instant la intrebari, sfaturi pentru cei care le cer, inspiratie creativa…

- Cotatia titeiului Brent a scazut cu 1,65 dolari, sau cu 2%, la 81,08 dolari pe baril. Pretul titeiului american West Texas Intermediate a scazut cu 1,51 dolari, la 77,23 dolari pe baril. Luni, ambele contracte au crescut cu peste 1%. Increderea consumatorilor din SUA in economie a scazut in aprilie…