Odata cu racirea boom-ului alimentat de pandemie si precautia consumatorilor cu privire la cheltuieli, concurenta in afacerile de streaming a crescut, impingand companiile sa-si regandeasca strategiile. Potrivit Wall Street Journal, care a scris prima data despre masura luata de Netflix, reducerile de preturi au loc in unele tari din Orientul Mijlociu, pietele din Africa sub-sahariana si parti din America Latina si Asia. Reducerile se aplica anumitor abonamente ale Netflix din acele piete si, in unele cazuri, reduc la jumatate costul unui abonament, a relatat Wall Street Journal. Netflix, care…