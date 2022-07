Netflix a pierdut aproape un milion de abonaţi In al doilea trimestru al anului, Netflix a pierdut 970.000 de abonati, de aproape cinci ori mai mult decat in primul trimestru, insa, sub estimari. In urma cu trei luni, cei de la Netflix spuneau ca se asteapta sa piarda 2 milioane de abonati. Netflix are acum 220,67 de milioane de abonati, iar vestea buna este ca trimestrul viitor ar trebui sa castige un milion de abonati, conform estimarilor companiei. In aceeasi perioada, Netflix a avut venituri de 7,97 miliarde de dolari, putin sub estimarile de 8,04 miliarde de dolari, dar in crestere cu 8,6% de la an la an. Netflix si-a anuntat actionarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

