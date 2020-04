Stiri pe aceeasi tema

- LUCIFER este, fara indoiala, unul din show-urile extrem de iubite de catre public. Ei bine, daca va mai amintiți, toamna trecuta Netflix a confirmat faptul ca serialul a fost „salvat” și ca acesta va avea un sezon 5. Oamenii de pe internet au speculat ca va exista și un sezon 6, dar nu exista date...…

- Filmul „5GANG: Un altfel de Craciun“, regizat de Matei Dima, a intrat de astazi, 27 aprilie, pe Netflix. Filmul „5GANG: Un altfel de Craciun“, lansat pe 27 decembrie, a fost vizionat de 146.784 de spectatori, in primul weekend de la lansare. Selly traiește o peripeție neașteptata creata de faima adusa…

- V-am povestit zilele trecute despre faptul ca Netflix a inregistrat in primul trimestru al anului peste 15 milioane de abonați noi, dublul așteptarilor pe care platorma și le facuse. De data asta, Netflix vine cu o premiera. Primul documentar despre coronavirus este acum pe platforma, este realizat…

- Premiera ”The Batman”, cu Robert Pattinson in rolul principal, a fost amanata cu patru luni, scrie Agerpress.ro. Lansarea peliculei cu supereroi era programata pentru iunie 2021, insa data premierei a fost modificata pentru 1 octombrie 2021, au anuntat studiourile Warner Bros. ”The Batman” este regizat…

- Poate unul dintre cele mai tari documentare despre muzica hip-hop va fi disponibil pe Netflix incepand cu 10 aprilie. Filmul de 90 de minute va spune povestea lui Mister Cartoon și Estevan Oriol despre care nu mulți știu ca se afla in spatele culturii hip-hop inca de la inceputurile acesteia. Mister…

- Filmul de aventuri „Sonic the Hedgehog” se mentine in fruntea box-office-ului nord-american in acest weekend, urmat de „The Call of the Wild„, o noua adaptare a celebrului roman de Jack London. Lansat weekendul trecut, lungmetrajul dedicat ariciului grupului japonez Sega, unul dintre cele mai cunoscute…

- Dupa succesul inregistrat de "Knives Out" ("La Cutite"), creatorul acestuia a decis sa-i ofere blockbuster-ului o continuare, mizand tot pe Daniel Craig in rolul detectivului Benoit Blanc, informeaza AFP. Inspirat de Agatha Christie, "Knives Out" prezinta asasinarea unui celebru autor…

- De regula articolele / carțile despre limbajul uman sunt aride, iar rezultatul lecturii lor rareori produce revelații. Adevarul este ca știm puține despre cum funcționeaza limbajul uman. Iata cateva ganduri despre ce știm și despre complexitatea acestui subiect.Ce inseamna a vorbi?Gandiți-va la urmatoarea…