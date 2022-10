Netflix a făcut anunțul: Ce se va întâmpla cu parolele pe care le partajați Netflix a facut anunțul in legatura cu ce se va intampla cu parolele pe care le partajați incepand de la anul. Este vorba despre perceperea unei taxe lunare suplimentare, chiar din ianuarie 2023. Compania a precizat ca va permite abonaților sa creeze conturi secundare, ca parte a efortului sau de a „monetiza partajarea contului”. „Am decis sa avem o abordare atenta pentru a monetiza partajarea contului și vom incepe sa o aplicam pe scara larga incepand cu inceputul anului 2023”, a precizat Netflix in cea mai recenta scrisoare catre acționari, potrivit Pocketlint.com . Netflix a facut anunțul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa luni de zile in care a indicat ca intenționeaza sa stopeze partajarea parolelor, Netflix a confirmat in sfarșit ca va incepe acest proces la inceputul anului viitor, scrie pocket-lint.com. Compania a anunțat marți ca va percepe abonaților o taxa lunara suplimentara celor care impart cu alții acreditarile…

- Sectorul lipsa de pe Autostrada Sibiu – Nadlac are constructor. UMB a caștigat licitația pentru lotul Margina – Holdea Sectorul lipsa de pe autostrada Sibiu – Nadlac are in sfarșit un constructor. Compania romaneasca UMB a caștigat licitația pentru proiectarea și execuția autostrazii cu tuneluri Lugoj…

- Guvernul Statelor Unite nu intentioneaza sa desemneze Rusia ca stat sponsor al terorismului, a indicat marti John Kirby, coordonatorul pentru comunicatii strategice al Consiliului de Securitate Nationala de la Casa Alba, transmite dpa. Anuntul a survenit la o zi dupa ce presedintele Joe Biden i-a raspuns…

- Bloomberg sustine ca a aflat cat va costa Netflix cu reclame si cata publicitate va fi afisata, cel putin la inceput. Netflix nici nu confirma, nici nu infirma. Nu va exista o singura versiune Netflix cu reclame, ci cate una care va corespunde fiecaruia dintre cele trei abonamente disponibile in prezent.…

- Anuntul a fost facut de Metrorex, care a precizat ca restrictia de viteza este valabila pana pe 3 septembrie."Pe Magistrala 2 de metrou, intre Piața Romana și Piața Victoriei 1, pe o distanța de aproximativ 230 m a fost introdusa restricția de viteza de 5 km/ h, ca urmare a efectuarii de lucrari la…

- „Meta intenționeaza sa utilizeze veniturile pentru scopuri corporative generale, care pot include (…) cheltuieli de capital, rascumparari de acțiuni, achiziții sau investiții”, a precizat grupul lui Mark Zuckerberg, fara a precizat suma pe care dorește sa o obțina și nici durata obligațiunilor. Potrivit…

- Compania privata de ambalaje Tetra Pak a anunțat ca va renunța la operațiunile ramase in Rusia, dupa 62 de ani de activitate in aceasta țara, scrie Reuters, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Unul dintre cei mai mari jucatori de pe piața mondiala a tutunului, Philip Morris International – producatorul de marci populare de țigari L&M și Marlboro și sisteme de incalzire a tutunului fara fum Iqos – va parasi Rusia, dar nu imediat. Intr-un interviu acordat Bloomberg, directorul general al companiei,…