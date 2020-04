Netflix a crescut mai mult ca niciodata si si-a dublat profitul in timpul pandemiei

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare caștigator al izolarii la domiciliu, din cauza COVID-19. Netflix inregistreaza cea mai mare crestere din istoria sa si isi dubleaza profitul Platforma ce filme și seriale online Netflix a anuntat marti ca inregistreaza cea mai mare crestere din istoria sa si ca si-a dublat profitul comparativ…

- Netflix a inregistrat un numar record de abonati in primul trimestru al anului 2020. Compania din California a estimat un numar de 7 milioane in primele trei luni, iar la finalul lunii martie au fost anuntati 15,...

- Profitul Coca-Cola a crescut cu 65% in primul trimestru al acestui an, pana la 2,775 miliarde dolari, dar reprezentantii companiei au avertizat ca aceasta va suferi "un impact material" in 2020, determinat de masurile de distantare sociala si izolare impuse la nivel international pentru contracararea…

- Averea miliardarului a ajuns acum la 138 de miliarde de dolari, facand-ul cel mai bogat om din lume. Amazon este una dintre puținele companii care a beneficiat in urma situației in care ne aflam, deoarece oamenii blocați in case recurg la cumparaturile online mai mult ca niciodata. Compania a angajat…

- Startup-ul britanic Revolut a primit o finanțare de 500 de milioane de dolari, compania ajungand astfel sa fie evaluata la 5.5 miliarde de dolari, relateaza CNBC.Noua runda de investiții a fost condusa de TCV, firma de capital de risc din Silicon Valley și unul dintre primii investitori ai…

- SpaceX, compania spatiala a miliardarului Elon Musk, vrea sa atraga fonduri de aproximativ 250 de milioane de dolari, suma care i-ar conferi o evaluare de circa 36 de miliarde de dolari, potrivit unor persoane apropiate situatiei, citate de CNBC.Compania intentioneaza sa atraga aceasta suma…

- Microsoft a inregistrat un profit de 11,6 miliarde de dolari in cel de-al patrulea trimestru din 2019, in creștere cu 38% fața de perioada similara din 2018, in timp ce veniturile companiei au crescut cu 14% in perioada octombrie-decembrie 2019 la 36,9 miliarde de dolari, anunța Associated Press,…

- Producatorul american de mașini electrice Tesla a raportat al doilea trimestru consecutiv cu profit, astfel ca acțiunile companiei au crescut cu 13% și au atins un nou record, depașind pragul de 600 de dolari bucata, scrie Reuters. Tesla valoreaza acum mai mult decat toți producatorii auto din lume,…