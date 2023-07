Netflix a atras aproape 6 milioane de abonaţi noi, după ce a introdus taxa de sharing Astfel, 5,9 milioane de abonati noi a avut Netflix in al doilea trimestru al acestui an, ceea ce reprezinta o crestere anuala cu 8% si peste estimarile care vorbeau de 1,9 milioane de abonati noi. In mesajul catre investitori, compania se lauda ca taxa de sharing nu a dus la un val de dezabonari, asa cum se asteptau unii, ci a determinat mai multi oameni sa-si creeze propriul cont. In schimb, cu tot cu taxa de sharing, veniturile companiei s-au oprit la 8,2 miliarde de dolari, sub estimarile de 8,3 miliarde de dolari. Cei de la Netflix mai spun acum ca vor cheltui cu 1,5 miliarde de dolari mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

