- Presedintele sud-coreean Yoon Suk Yeol și omologul sau american Joe Biden vor avea o intrevedere si o conferinta de presa comuna pe 26 aprilie, iar Yoon va tine un discurs in Congresul american in ziua urmatoare.

- Presedintele sud-coreean Yoon Suk Yeol va face o vizita in Statele Unite in intervalul 24-30 aprilie pentru un summit cu omologul sau american Joe Biden, a transmis joi agentia de presa sud-coreeana Yonhap, in timp ce Departamentul de Stat a indicat pentru Reuters ca SUA vor continua sa se coordoneze…

- Presedintele Statelor Unite Joe Biden a subliniat importanta cunoasterii istoriei americane in intregime, „binele, dar si raul”, comemorand represiunea brutala in urma cu 58 de ani a unui mars pentru drepturile civile, noteaza AFP. „Istoria conteaza”, a declarat presedintele democrat in timpul unui…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa o primeasca vineri, la 10 martie, pe presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, anunta joi, intr-un comunicat, Casa Alba, relateaza AFP. Cei doi urmeaza ”sa analizeze cooperarea puternica intre Statele Unite si Uniunea Europeana in sustinerea Ucrainei”…

- Statele Unite au anuntat vineri o noua transa de ajutor militar pentru Ucraina, sub forma unor comenzi diverse catre industria de aparare, in suma totala de 2 miliarde de dolari, la exact un an de la inceperea invaziei ruse, transmite AFP. Acest nou ajutor, care nu provine din rezervele armatei americane…

- In replica, tot duminica, armata sud-coreeana a anuntat ca a organizat manevre aeriene comune cu SUA, mobilizand avioane invizibile si cel putin un bombardier american cu raza lunga de actiune B-1B."Exercitiul a demonstrat desfasurarea imediata si la timp a mijloacelor de descurajare extinsa ale SUA…

- Se așteapta ca Beijingul și Washingtonul sa reduca neințelegerile cauzate de incidentul cu balonul spion chinez. Dar Drew Thompson, un analist și cercetator senior in vizita la Universitatea Naționala din Singapore, spune ca exista „contradicții” in eforturile diplomatice ale Chinei care vor trebui…