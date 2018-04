Stiri pe aceeasi tema

- Netcity Telecom a semnat pe data de 19 aprilie 2018 majorarea facilitatii de credit de tip club loan in valoare de 36 millione euro cu o noua facilitate , in valoare de 10 milioane euro, cu un sindicat de banci format din Banca Comerciala Romana si BRD...

- Operatorul de retele de comunicatii Direct One, controlat de antreprenorii romani Teofil Muresan si Simion Muresan, a semnat majorarea facilitatii de credit de tip club loan in valoare de 36 millione euro realizata anul trecut, cu o noua facilitate in valoare de 10 milioane euro, cu…

- In cursul zilei de luni s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane castigatorul premiului de categoria I la tragerea principala Loto 6/49 de PASTI din data de 8 aprilie, premiu in valoare de peste 6,61 milioane lei.

- Primaria orașului a reușit sa obțina finanțare prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) pentru construcția unei creșe, cu o capacitate Post-ul GAEȘTI: Primaria a obținut finanțare pentru construcția unei creșe in valoare de 4,7 milioane lei apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Consiliul de Administratie al Electrica a aprobat acordarea de imprumuturi intragrup in valoare de 520 milioane lei, pentru finantarea planului de investitii al anului 2018, se arata intr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). ''Consiliul de Administratie…

- In judetul Constanta au fost autorizate la plata, in campania 2017, avansuri si plati finale in valoare totala de 107,76 milioane de euro destinate finantarilor pentru agricultura. Pe urmatoarele doua locuri in topul judetelor din perspectiva finantarilor din fonduri europene si bugetul national…

- Loteria Romana anunta ca a fost castigat marele premiu la Loto 6/49, in valoare de doua milioane de euro, biletul norocos fiind jucat la o agentie din Iasi. "Primul castig de categoria I la Loto 6/49 in valoare de 2 milioane de euro a fost obtinut pe un bilet jucat la o agentie din Iasi…

- Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului General al Politiei Române (IGPR), politistii au instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile si imobile în valoare de peste 1,4 milioane de lei. "Activitatile au avut drept scop administrarea de probe într-un…