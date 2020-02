Prim-ministrul italian Benjamin Netanyahu a deschis duminica drumul, cu o saptamana inainte de o noua runda de alegeri legislative cruciale pentru supravietuirea sa politica, catre legalizarea vanzarii de canabis in scop recreativ dupa "modelul canadian", relateaza France Presse.



"O comisie de profesionisti va studia posibilitatea importarii modelului canadian pentru a legaliza piata de canabis in Israel", a declarat Netanyahu pe pagina sa de Facebook.



Sub impusul prim-ministrului Justin Trudeau, Canada a devenit in octombrie 2018 prima tara din G7 care legalizeaza consumul…